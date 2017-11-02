Резкий ультиматум

Тайриз Гибсон в очередной раз негодует по поводу спин-оффа «Форсажа»: теперь актер поставил ультиматум и пригрозил отказаться от участия в девятом фильме франшизы, если там появится Дуэйн Джонсон.

«Привет, мир… Привет всем преданным фанатам и родным людям из НАШЕЙ гоночной франшизы… Я с сожалением вынужден объявить, что если Дуэйн будет участвовать в “Форсаже 9”, то Романа Пирса вы больше не увидите. Ты пытаешься испортить жизнь моей семье и дочерям, что ж, тогда я испорчу жизнь твоим. Закрой глаза, чувак, ты просто клоун», ‒ написал актер у себя в инстаграме.

Поводом для заявлений Гибсона стали новости о разработке сольного проекта про персонажей Джонсона и Джейсона Стэйтема, который занял прежнюю дату релиза «Форсажа 9» и попадет в широкий прокат 26 июля 2019 года. Между тем девятая часть экшн-цикла окажется на экранах почти на год позже ‒ в апреле 2020-го.