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Рисуем с Уэйдом

15.11.2017 17:15
Рисуем с Уэйдом

Подоспел новый тизер «Дэдпула 2», в котором старина Уэйд Уилсон в исполнении Райана Рейнольдса даёт урок живописи. Вторая часть блокбастера с участием Джоша Бролина, Зази Битц, ТиДжея Миллера и Брианны Хилдебранд попадет на экраны 31 мая 2018 года.

Продолжение истории о ненормальном, невыносимом и неубиваемом Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наёмника, превращённого в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» ‒ смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой.

Также в каст вошли Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей», Джек КесиШтамм», «Морган»), примеривший на себя образ центрального злодея «Чёрного Тома» Кэссиди, а также японская поп-звезда / актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Режиссерское кресло досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»), над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»). 

 

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