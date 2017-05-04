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Родной трон

04.05.2017 16:20
Родной трон

Несколько персонажных постеров эпика «Меч Короля Артура» режиссера Гая Ричи. Заглавную роль в фильме исполнил Чарли Ханнэм, а в образе зловещего мага Вортигерна появится Джуд Лоу.

Молодой Артур руководит бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, не подозревая, для какой жизни он был рождён. Все меняется, когда в его руки попадает легендарный меч Экскалибур. Вызвав мгновенно силу Экскалибура, Артур вынужден принять несколько трудных решений. Теперь судьба всей Англии в его руках. Сумеет ли молодой Артур вернуть принадлежащий ему по праву рождения трон и объединить народ?

Сценарий написал Джоби Хэролд («Робин Гуд: Начало»), а в актерском составе также числятся Эрик Бана, Аннабель Уоллис, Элин Пауэлл, Эйдан Гиллен, Кэти МакГрат, Джимон Хонсу и Дэвид Бекхэм.

На экранах кинотеатров «Меч Короля Артура» окажется 11 мая.

 

 

 

 

 

 

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