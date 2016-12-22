Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Чужие лавры 2.
15 актеров, не заслуживших «Оскар» за лучшую роль
«Глобус» против «Оскара».
15 расхождений между награждениями «Золотым глобусом» и «Оскаром»
Красиво, аж жуть!
15 самых сексапильных киномонстров
Добрые зубастики.
10 фильмов и сериалов о дружелюбных динозаврах
Находки для шпиона.
20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Роль для Фасси

22.12.2016 21:49
Роль для Фасси

На протяжении своей карьеры Майкл Фассбендер ловко балансирует между крупными голливудскими проектами и независимыми артхаусными лентами. Талант актера был замечен и продюсерами из Lucasfilm, которые, по словам Фассбендера, предлагали ему роль в «Звездных Войнах: Пробуждение Силы».

В беседе с Джошом Хоровицем Майкл рассказал о встрече с представителями студии: «У нас был разговор, обсуждали мою возможную роль. Однако тем летом я был слишком занят в других проектах, а у них всё только начиналось». Имя персонажа, образ которого Фассбендер мог воплотить на экране, актер не назвал.

Тем не менее, в самом начале 2014 года THR сообщали, что Майкл (как и Хьюго Уивинг) рассматривается на роль некоего «имперского командира», которым, вероятно, оказался генерал Хакс, в итоге сыгранный Доналом Глисоном.

Следующий эпизод космической саги от режиссера Райана Джонсона увидит свет 14 декабря 2017 года. Фассбендер же продолжает работать с sci-fi жанром, и в мае 2017-го его можно будет увидеть в образе сразу двух андроидов в фильме «Чужой: Завет» Ридли Скотта.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

У вас товар, у нас купец. 13 самых завидных женихов Голливуда (Евгений Ухов, Film.ru)
05.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

У вас товар, у нас купец

Мужчины имеют перед женщинами существенное преимущество – они и расцветают позже, и стареют гораздо привлекательнее. Но это вовсе не значит, что созревает такой «фрукт» только к...  →
Жираф большой, ему видней. 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав (Евгений Ухов, Film.ru)
17.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Жираф большой, ему видней

Отношения кинопроизводителей и зрителей всегда были непростыми, и равновесия в этом противостоянии «хочу» и «могу» достигнуть не удалось ни разу – невозможно снять...  →
Их в дверь, они в окно. 10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде (Евгений Ухов, Film.ru)
30.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Их в дверь, они в окно

Первые шаги всегда трудны, это справедливо для любой области. В молодости мы неопытны, совершаем множество ошибок и не всегда оказываемся способны на компромисс. Порой это чревато расставанием с...  →
Экипаж приветствует вас на борту. 12 голливудских звезд, страстно любящих небо (Евгений Ухов, Film.ru)
21.04.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Экипаж приветствует вас на борту

Любовь к небу – не какое-то абстрактное понятие, ощущение свободы, которое человек получает во время полета, действительно заставляет чувствовать необыкновенное воодушевление и подъем  →
За семью печатями. 10 известных фильмов, снимавшихся в большой тайне (Борис Иванов, Film.ru)
03.04.2016
Борис Иванов, Film.ru

За семью печатями

Сколько тайн создатели фильма могут выдать до начала проката? Мнения по этому поводу разнятся. Совершенно ясно, что хранить сюжетные тайны в наши дни исключительно сложно. Однако это возможно  →
Блог: Собрался, вырвался, посмотрел (Евгений Ухов)
24.12.2015
Евгений Ухов

Блог: Собрался, вырвался, посмотрел

Собрался, вырвался, посмотрел. ...  →
Блог: Опа. У нас на Film.ru пошли первые отзывы по ЗВ7 от обычных людей (Борис Хохлов)
17.12.2015
Борис Хохлов

Блог: Опа. У нас на Film.ru пошли первые отзывы по ЗВ7 от обычных людей

Опа. У нас на Film.ru пошли первые отзывы по ЗВ7 от обычных людей и негатив жестко доминирует. На странице фильма два негативных отзыва, к рецензии один положительный и семь (!) отрицательных. И...  →
Блог: ЗВ7 первый час очень крутые (Борис Хохлов)
15.12.2015
Борис Хохлов

Блог: ЗВ7 первый час очень крутые

ЗВ7 первый час очень крутые, прямо вот точно как надо (жаль, что отец мой не дожил), потом потихоньку "мутнеют" и перегружаются. Драйвер рвет экран, но персонаж в качестве уберзлодея...  →
Блог: Пересматривать или нет? (Евгений Ухов)
10.12.2015
Евгений Ухов

Блог: Пересматривать или нет?

Пересматривать или нет две трилогии перед походом на новые ЗВ - вопрос совсем не праздный. С одной стороны, я люблю ходить в кино подготовленным. С другой (щас старворсникам лучше прикрыть глаза),...  →
Фоторепортаж: Московская премьера фильма "Звёздные Войны: Пробуждение Силы"
16.12.2015

Фоторепортаж: Московская премьера фильма «Звёздные Войны: Пробуждение Силы»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма «Звёздные Войны: Пробуждение Силы». ...  →
показать еще

Новости по теме

18.12.2016
Экранизация игры «Кредо убийцы» может стать трилогией.
14.12.2016
Майкл Фассбендер о двух андроидах из «Чужого: Завет».
26.11.2016
Майкл Фассбендер о персонажах ленты «Кредо убийцы».
09.11.2016
Эдди Редмэйн мог сыграть в «Пробуждении силы».
02.11.2016
Описание костюма Люка в 8 эпизоде «Звёздных Войн».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

7 самых эффектных трюков Джеки Чана 7 самых эффектных трюков Джеки Чана
10 самых громких голливудских скандалов 10 самых громких голливудских скандалов
15 экранных инкарнаций Дракулы 15 экранных инкарнаций Дракулы
15 мелодий, увековечивших память о Джеймсе Хорнере 15 мелодий, увековечивших память о Джеймсе Хорнере
15 звезд, не окончивших школу 15 звезд, не окончивших школу
10 киногероев, которые не должны были выжить 10 киногероев, которые не должны были выжить

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть