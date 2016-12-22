Роль для Фасси

На протяжении своей карьеры Майкл Фассбендер ловко балансирует между крупными голливудскими проектами и независимыми артхаусными лентами. Талант актера был замечен и продюсерами из Lucasfilm, которые, по словам Фассбендера, предлагали ему роль в «Звездных Войнах: Пробуждение Силы».

В беседе с Джошом Хоровицем Майкл рассказал о встрече с представителями студии: «У нас был разговор, обсуждали мою возможную роль. Однако тем летом я был слишком занят в других проектах, а у них всё только начиналось». Имя персонажа, образ которого Фассбендер мог воплотить на экране, актер не назвал.

Тем не менее, в самом начале 2014 года THR сообщали, что Майкл (как и Хьюго Уивинг) рассматривается на роль некоего «имперского командира», которым, вероятно, оказался генерал Хакс, в итоге сыгранный Доналом Глисоном.

Следующий эпизод космической саги от режиссера Райана Джонсона увидит свет 14 декабря 2017 года. Фассбендер же продолжает работать с sci-fi жанром, и в мае 2017-го его можно будет увидеть в образе сразу двух андроидов в фильме «Чужой: Завет» Ридли Скотта.