Розыгрыш билетов

12 января в широкий прокат выходит гангстерский триллер «Закон Ночи» Бена Аффлека, однако у наших читателей есть шанс попасть на предпоказ криминальной ленты, который пройдет 11 января в кинотеатре Формула Кино на Лубянке!

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Удачи!