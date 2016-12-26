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Конкурс

Розыгрыш билетов

26.12.2016 15:08
Розыгрыш билетов

12 января в широкий прокат выходит гангстерский триллер «Закон Ночи» Бена Аффлека, однако у наших читателей есть шанс попасть на предпоказ криминальной ленты, который пройдет 11 января в кинотеатре Формула Кино на Лубянке!

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов Вконтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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