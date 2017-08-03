Розыгрыш билетов

8 августа в Москве в кинотеатре «Каро 17 Sky» состоится специальный предпремьерный показ фильма ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», и у наших читателей есть шанс увидеть ленту до выхода в широкий прокат, приняв участие в розыгрыше билетов!

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Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!