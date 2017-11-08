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Конкурс

Розыгрыш билетов

08.11.2017 19:10
Розыгрыш билетов

14 ноября в Москве пройдет специальный показ блокбастера DC «Лига справедливости», и у наших читателей есть шанс увидеть ленту до выхода в широкий прокат, приняв участие в розыгрыше билетов!

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!


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