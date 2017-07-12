Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Мальчик, девочка – какая разница!
7 киноперсонажей, написанных под мужчин, но сыгранных женщинами
Большее – враг огромного.
10 самых больших киномонстров
Теперь буду сказать без бумажки.
13 знаменитых киносцен, снятых не по сценарию
Звездное злодейство.
10 голливудских знаменитостей, причастных к насильственным преступлениям
Музыка волн, музыка ветра….
15 мелодий, увековечивших память о Джеймсе Хорнере
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Рыцарь Марвел

12.07.2017 13:40
Рыцарь Марвел

Стэн Ли на съемочной площадке супергеройского блокбастера Марвел «Мстители: Война бесконечности» в компании с Бенедиктом Камбербэтчем, Робертом Дауни мл., режиссерами братьями Руссо и Томом Холлэндом.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Съемочный процесс «Войны бесконечности» стартовал в январе и продлится до конца июля. Пока что безымянных «Мстителей 4» начнут снимать, по словам Кевина Файги, уже в августе. Братья Руссо выступают режиссерами обеих картин, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

На российские экраны третьи «Мстители» попадут 3 мая 2018 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

В паутине сомнений. 15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука (Евгений Ухов, Film.ru)
06.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

В паутине сомнений

Прежде чем с головой погрузиться в водоворот новых актеров и героев, предлагаем оглянуться назад и представить себе мир, в котором воплотились бы в реальность самые смелые кадровые решения...  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Недостоверные источники. 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
15.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Недостоверные источники

Когда нам рассказывают о планах компаний Marvel и DC на десяток лет и три десятка фильмов вперед, хочется верить, что создатели этих грандиозных мультивселенных представляют, за что берутся  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Голактеко опасносте!. 7 главных слухов о фильме «Мстители: Война бесконечности» (Евгений Ухов, Film.ru)
26.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Голактеко опасносте!

Кажется, что только позавчера мы, исполненные скепсиса, шли в кинотеатры посмотреть фильм под названием «Железный человек», а сегодня на повестке уже стоит девятнадцатый фильм франшизы ...  →
показать еще

Новости по теме

11.07.2017
Актриса из нового «Человека-паука» сыграет в «Мстителях 3».
07.07.2017
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках третьих «Мстителей».
07.07.2017
Кевин Файги о значении «Тора: Рагнарёк» для киновселенной Марвел.
06.07.2017
Бенедикт Камбербэтч на съемках «Мстителей: Война бесконечности».
05.07.2017
Йоханссон чувствует опустошенность после съемок в «Мстителях 3»

 

Свежие рецензии


Главное

Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
Укуси меня, паук!
08.07
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
Не так все было!
07.07
Не так все было!
10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которых на самом деле не было
В паутине сомнений
06.07
В паутине сомнений
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
Кто все эти люди?
04.07
Кто все эти люди?
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 худших супергеройских киноадаптаций 10 худших супергеройских киноадаптаций
13 культовых героев, избежавших запланированной сценаристами смерти 13 культовых героев, избежавших запланированной сценаристами смерти
17 фильмов со сценами кастрации 17 фильмов со сценами кастрации
Еще 15 эффектных видов оружия в кино Еще 15 эффектных видов оружия в кино
11 фильмов о любви представителей разных планет 11 фильмов о любви представителей разных планет
15 запоминающихся спин-оффов 15 запоминающихся спин-оффов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть