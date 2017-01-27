Сам по себе

Хотя формально «Дэдпул» входит в киновселенную Людей Икс, сюжетно блокбастер о болтливом наемнике практически не связан с линейкой «мутантстких» картин. Как сообщил сценарист Пол Верник, «Дэдпул 2» продолжит эту тенденцию и проигнорирует таймлайны Людей Икс.

«Фишка “Дэдпула” в том, что он существует как бы в своей собственной вселенной, одновременно являясь и не являясь частью более широкой киновселенной Людей Икс. Дэдпул взаимодействует с этим миром, но находится в настоящем. Нас не интересуют ни 1960-е, ни 1970-е, ни будущее. Только здесь и сейчас. Более того, он может потешаться над тем, что происходит с их франшизой. К счастью, нам не нужно играть по тем же правилам, что и они: “Дэдпул” их просто нарушает (и продолжит нарушать). Например, он понимает, что находится в фильме, говорит со зрителями, ломая четвертую стену – именно эта его характеристика так блестяще была исполнена ранее в комиксах. А над таймлайнами мы можем лишь посмеяться, и нам не нужно быть их заложниками», – говорит Верник.

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Во второй части к болтливому наемнику также присоединится Домино и мутанты из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Бюджет сиквела, как сообщил Райан Рейнольдс, будет почти таким же, как и у первой части. Мировая премьера «Дэдпула 2» намечена на 2018 год.