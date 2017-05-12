Сбор героев

В новом интервью с изданием Collider Кевин Файги объявил даты начала съемок трех картин из кинематографической вселенной Марвел: «Человека-Муравья и Осы», «Мстителей 4» и «Капитан Марвел».
По словам продюсера, в июне режиссер Пейтон Рид приступит к съемкам второй ленты о приключениях Человека-Муравья. В августе, сразу по окончанию съемок «Мстителей: Война бесконечности», начнут создавать его продолжение ‒ пока что безымянных «Мстителей 4» братьев Руссо. На февраль намечен старт производства фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон от режиссеров Анны Боуден и Райана Флека.
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