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Секреты Пентагона

20.07.2017 08:30
Секреты Пентагона

Том Хэнкс и Мэрил Стрип на первых фото со съемок драмы «Документы» режиссера Стивена Спилберга. В актерский состав также вошли Сара Полсон, Боб Оденкерк, Элисон Бри, Брэдли Уитфорд, Кэрри Кун, Джесси Племонс, Мэттью Рис, Брюс Гринвуд и другие.

В центре внимания окажется скандал 1971 года, когда по решению редактора The Washington Post Бена Брэдли (Том Хэнкс) и издателя Кэтрин Грэм (Мэрил Стрип) были опубликованы секретные документы Министерства обороны США. Так называемые «Документы Пентагона» не предназначались для прессы, но были переданы бывшим сотрудником госдепартамента Дэниелом Эллсбергом, настроенным против войны во Вьетнаме. В них утверждалось, что администрация президента Линдона Джонсона лгала общественности и конгрессу об участии США во вьетнамской войне, а администрация Ричарда Никсона тайно предпринимала действия по эскалации военного конфликта. Позднее представители правительства пытались остановить публикацию документов, и помощник Генерального прокурора США Уильяма Ренквист даже передал дело в Верховный суд, который, однако, вынес решение в пользу газеты.

Над сценарием работала новичок Лиз Ханна, чей скрипт оказался в «Чёрном списке» 2016 года. Продюсированием ленты займутся Эми ПаскальЧеловек-паук: Возвращение домой»), Кристи Макоско КригерШпионский мост») и сам Спилберг.

Премьера «Документов» намечена на 22 декабря, в широком прокате картина окажется 12 января.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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