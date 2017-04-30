Семейка в космосе

Джеймс Ганн поделился промо-роликом космического блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2», выполненным в стиле ситкомов 1980-х. На широкие экраны Звёздный Лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут вернутся 4 мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис Прэтт, Вин Дизель, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Брэдли Купер, Карен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет Дебики, Крис Салливан, Стивен Блэкхарт, Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла, Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум.