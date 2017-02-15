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Семейная динамика

15.02.2017 13:30
Семейная динамика

Сэм Уортингтон, исполняющий роль Джейка Салли в «Аватаре», разболтал детали сюжета грядущих фильмов франшизы Джеймса Кэмерона. По словам актера, действие первого сиквела развернется спустя несколько лет после оригинальной ленты, а в центре внимания окажется семья его персонажа.

«Все четыре части будут сниматься одновременно. Мы планируем делать небольшие перерывы между ними, но пока процесс не стартовал, об этом трудно судить. Начало съемок по-прежнему намечено на лето ‒ Джеймсу было нужно время, чтобы отшлифовать сценарии, тут всё зависит от него.

Я уже успел ознакомиться со сценариями, и они замечательные. Прошло восемь лет, Джейк обзавелся семьей. У нашего фильма нет аналогов, ничего подобного вы никогда не видели. Его вселенная гораздо обширнее первой части, по сути же “Аватар 2” ‒ это кино о семье. Джейк все еще чувствует себя как ребенок, только начинающий знакомиться с окружающим миром, хотя он и прожил в нем уже достаточно времени. Так что же представляет собой данный мир? Картина ответит на этот вопрос с помощью семейной динамики», ‒ сообщил Уортингтон.

Первый сиквел попадет на экраны в конце декабря 2018 года, а второй, третий и четвертый выйдут, соответственно, в 2020, 2022 и 2023 году. Каждый из них будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю.

 

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