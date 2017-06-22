Семейная сила

Студия Yellow, Black and White Pictures объявила о старте съемок семейной комедии «СуперБобровы. Пора домой» – сиквела фильма «СуперБобровы», вышедшего на экраны в марте прошлого года.

В центре внимания находится история обычной российской семьи, на дом которой упал метеорит. Благодаря ему Бобровы приобретают суперспособности: дед становится бессмертным, отец телепортируется, сын начинает понимать собачий язык, а его три сестры получают сверхсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение: способности действуют только тогда, когда вся семейка в сборе.

Виталий Шляппо, генеральный продюсер: «В новом фильме Бобровы начинают использовать свои сверхспособности, как и положено настоящим супергероям – на благо людям. Вторая часть франшизы, на мой взгляд, получилась смешнее первой, хотя и уровень драматизма не снизился».

Съемки фильма пройдут в Таиланде, Москве и Краснодарском крае.

Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе – все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.

К звёздному актерскому составу присоединятся Роман Курцын («Гуляй, Вася!») и Елена Валюшкина («Горько» и «Горько 2»).

Режиссером фильма, так же, как и первой картины, выступит Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «День радио», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»): «Вторая часть примечательна новыми героями – семьёй Шишкиных, обладающими другими суперспособностями. Благодаря их появлению, сюжет обретает запоминающиеся повороты, которые, мы надеемся, удивят зрителей не только спецэффектами, но и комедийно-драматическими эпизодами, столь ценными для истории. С новыми героями семья Бобровых и Олег окунутся в неожиданный водоворот событий и комедийных приключений».

«Писать продолжение успешного фильма всегда непросто, а в нашем случае сложно вдвойне, поскольку все сверхспособности героев были раскрыты в первой части. На мой взгляд, авторы постарались и написали достойное продолжение. Ввели в историю двух новых героев, которые "раскололи" и без того "дружную" семейку Бобровых. И теперь нашей веселой компании придётся сильно попотеть, чтобы не поддаться новым чарам и остаться дружной семьёй. Моему герою предстоит преодолеть не только массу новых проблем и сложностей, но и побороться за свою любовь, за свою женщину, которую у него уводят буквально из-под носа. Интрига, в общем, нас всех ждёт неописуемая», – говорит Павел Деревянко, исполнитель роли Олега.

Оксана Акиньшина: «Я очень рада снова вернуться на площадку "СуперБобровых". У нас сложилась очень теплая и уютная атмосфера. В новой части фильма мою героиню ждут неожиданные повороты: ей предстоит сделать непростой выбор, с кем из героев связать свою жизнь. С Олегом, отношения с которым погрязли в так называемом "гражданском браке", или новым героем, красавцем Данилой, который, напротив, готов жениться, влюбившись в мою героиню чуть ли не с первого взгляда. В этих непростых перипетиях зритель увидит различные грани моей героини Светы, как драматическо-романтические, так и иронично-комедийные».

Релиз сиквела «СуперБобровых» запланирован на март 2018 года.