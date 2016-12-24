Семейный праздник

STX приступили к разработке сиквела отвязной комедии «Очень плохие мамочки» под говорящим названием «Рождество очень плохих мамочек». Звезды первого фильма, Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан, вернутся к своим ролям.

Постановка и написание сценария сиквела снова поручена дуэту Джона Лукаса и Скотта Мура («Мальчишник в Вегасе»). Вышедшая этим летом комедия про трех женщин, на время освободившихся от рутинных семейных обязанностей и ушедших в дичайший отрыв, собрала $180 миллионов при бюджете в $20 миллионов.

Кроме того, STX Entertainment выпустят спин-офф под названием «Очень плохие папочки». Однако и это не всё: компания хочет снять еще несколько ответвлений, плюс телевизионное реалити-шоу, специальный короткометражный цифровой контент, а также запустить серию фирменных товаров.

«Очень плохие папочки» попадут в кинотеатры 14 июля 2017 года, а «Рождество очень плохих мамочек» окажется на широких экранах 3 ноября 2017-го.