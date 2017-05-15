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Семья Росомахи

15.05.2017 14:50
Семья Росомахи

В Сеть просочились две вырезанные сцены из кинокомикса «Логан», где упоминаются персонажи из вселенной Людей Икс: Саблезубый (который изначально должен был появиться в фильме) и Джин Грей. Цифровой релиз картины, в который также войдут черно-белая версия «Логана» и другие удаленные сцены, состоится 16 мая.

 

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан (Хью Джекман). Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, сценарий написали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен ГроссДэвид КаллавэйРебекка ЧулевДж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

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