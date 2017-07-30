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Семья в кино

30.07.2017 10:30
Семья в кино

Прошло уже почти 10 лет с момента выхода мультфильма «Симпсоны в кино», и у легендарного анимационного сериала есть шансы получить еще одну полнометражную версию. Режиссер Дэвид Силверман и продюсер Эл Джин рассказали EW о статусе сиквела и трудностях при работе над ним.

«Я бы очень хотел, чтобы еще один фильм увидел свет, но мы по-прежнему далеки от этого. Всё находится на стадии обсуждения, обдумывания, но ничего конкретного пока не происходит. Всё-таки это непростой процесс, потому что первая лента действительно сбила с нас спесь, показав, как тяжело одновременно создавать фильм и мультсериал», – говорит Силверман.

 

По словам Эла Джина, процесс производства проекта сейчас может стать еще более сложным и затратным, чем десять лет назад: «Я бы сказал, что лента находится на самой ранней стадии. Здесь нужно проявить осторожность в нескольких моментах. Я не хочу, чтобы проект был рискованным с точки зрения бюджета, и я бы точно не хотел, чтобы фильм создавался исключительно ради прибыли. Я хочу, чтобы это было действительно великое кино. Поэтому, если фильм не будет сногсшибательным, то я не вижу нужды выпускать его».

 

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