Сердце Мистик

Дебютный постер психологического триллера «Мама» режиссера и сценариста Даррена Аронофски. Главные роли в проекте сыграли Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Хавьер Бардем, Кристен Уиг и Эд Харрис.
В центре сюжета фильма «Мама» оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.
В широком прокате картина окажется 13 октября.
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