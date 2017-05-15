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Сердце Мистик

15.05.2017 11:30
Сердце Мистик

Дебютный постер психологического триллера «Мама» режиссера и сценариста Даррена Аронофски. Главные роли в проекте сыграли Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Хавьер Бардем, Кристен Уиг и Эд Харрис.

В центре сюжета фильма «Мама» оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.

В широком прокате картина окажется 13 октября.

 

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