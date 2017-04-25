Сериальная пауза

На Голливуд стремительно надвигается новая забастовка сценаристов, которая грозит замедлить производство множества фильмов и сериалов. И хотя небольшой шанс на перемирие между студиями и Гильдией сценаристов США еще есть, EW составили список хитовых шоу, по которым забастовка ударит сильнее всего.

В первую очередь, это «Ходячие мертвецы», релиз 8 сезона которых намечен на октябрь. Переживающий не лучшие времена зомби-сериал столкнется с серьезными проблемами в случае начала забастовки в мае, в отличие от своего спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» – 3-й сезон шоу попадет на экраны уже 4 июня.

Несладко придется и «Американской истории ужасов», традиционно выходящей в сентябре-октябре. Пока что не хитовый, но бесспорно ожидаемый сериал «Звездный Путь: Дискавери» вероятнее всего тоже пострадает от забастовки. Будет парализована работа и над супергеройскими сериалами по комиксам Marvel – в первую очередь, над «Нелюдьми» и 2-м сезоном «Джессики Джонс» (и, вероятно, 2-м сезоном «Люка Кейджа»).

Кроме того, задержки в производстве настигнут комедийное шоу «Проект Минди» и сериал CBS «Зверинец», а вечерние ток-шоу и вовсе будут вынуждены крутить повторы старых выпусков. Последние три эпизода 42 сезона «Субботним вечером в прямом эфире» с участием Криса Пайна, Мелиссы МакКарти и Дуэйна Джонсона в случае забастовки ждет отмена.

Впрочем, есть и значительное количество сериалов, грядущие сезоны которых уже никак не смогут быть задеты. Среди них седьмой сезон «Игры престолов», третий сезон возрожденного «Твин Пикс», вторые сезоны «Проповедника» и «Очень странных дел», премьерный сезон «Американских богов», а также финальный сезон «Темного дитя».

Шанс договориться и пойти на сделку с Гильдией сценаристов у продюсеров есть до 2 мая.