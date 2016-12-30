Шаги по Луне

Райан Гослинг снова объединяется с режиссером «Ла-Ла Ленда» Дэмьеном Шазеллом и сыграет у него главную роль в байопике «Первый человек». Актер воплотит образ астронавта Нила Армстронга, высадившегося на Луну в 1969 году.

Основой для сюжета фильма станет биография «First Man: A Life Of Neil A. Armstrong» за авторством Джеймса Хэнсена. Лента расскажет о миссии NASA по высадке человека на Луну, затронув временной промежуток с 1961 по 1969 годы, а также сфокусируется не только на значимости этих событий лично для Армстронга, но и для всей Америки в целом.

Написание сценария поручено оскароносному Джошу Сингеру («В центре внимания»). Съемки «Первого человека» старутют в начале 2017 года.