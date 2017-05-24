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Шанс Паркера

24.05.2017 10:15
Шанс Паркера

Вышел финальный трейлер блокбастера Marvel «Человек-паук: Возвращение домой», причем сразу в двух версиях. На широких экранах супергеройская лента с Томом Холлэндом в заглавной роли окажется 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет ЧойЛора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким ВудбайнДональд ГловерМартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон Уоттс («Полицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн («Каникулы»).

 
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