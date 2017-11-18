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Новости кино

Школа Амелии

18.11.2017 17:45
Школа Амелии

Кармен ЭджогоЧужой: Завет», «Оно приходит ночью») присоединилась к актерскому составу третьего сезона «Настоящего детектива», где сыграет Амелию Риардон ‒ школьную учительницу из Арканзаса, связанную с двумя детьми, пропавшими в 1980-м году.

Ник Пиццолатто вернется в качестве шоураннера и сценариста всех серий третьего сезона, а также выступит режиссером вместе с Джереми СолньеКатастрофа», «Зеленая комната»). Сосценаристом одного из грядущих эпизодов стал Дэвид Милч («Дэдвуд», «Полиция Нью-Йорка», «Фарт»). 

В центре внимания окажется история ужасного преступления, совершенного в самом сердце Озарка, и тайна, которую оно несет за собой на протяжении десятилетий. Действие сюжета развернется в трех разных временных отрезках. Оскароносный актер Махершала Али («Лунный свет», «Люк Кейдж») исполнит роль детектива Уэйна Хэйса из северо-западного Арканзаса.

Дату премьеры нового сезона «Настоящего детектива» HBO пока не сообщают.

 


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