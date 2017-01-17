Школа Т’Чаллы

Пока сюжет супергеройской ленты «Чёрная Пантера» держится в секрете, порталу East Bay Times удалось выяснить одну деталь о новом проекте из киновселенной Марвел. Как сообщает сайт, в фильме будет несколько флешбэков, посвященных годам обучения Т’Чаллы в американской школе.

Действие сцен развернется в 1990-х, и они затронут период посещения вакандским героем частной католической школы Saint Mary’s College High School в Беркли – там же учился и режиссер картины Райан Куглер.

Образ титульного персонажа снова примерит на себя Чедвик Боузман. Главного антагониста, М’Баку или Человека-Обезьяну, сыграет Уинстон Дьюк, а роль еще одного злодея – Эрика Киллмонгера – исполнит Майкл Б. Джордан. Форест Уитакер получил в фильме роль Зури ‒ одного из старейших воинов Ваканды. Дэниэл Кэлууя сыграет В’Каби, доверенное лицо Чёрной Пантеры, а Флоренс Касумба снова исполнит роль Эйо ‒ члена организации Дора Милахе. В образе матери Т’Чаллы появится Анджела Бассетт. Также в каст входят Лупита Нионго, Энди Серкис и Данай Гурира.

Авторами сценария выступил сам Куглер совместно с Джо Робертом Коулом. Съемки картины стартуют в Атланте уже в этом месяце. Мировая премьера «Чёрной Пантеры» запланирована на 16 февраля 2018 года.