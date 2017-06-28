Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Погода в доме.
10 самых счастливых телевизионных семей
Пришел, увидел, повторил!
10 фильмов, вдохновивших людей творить глупости
Не разлей вода.
11 фильмов с участием сиамских близнецов
Ума палата.
12 актрис, получивших ученую степень
Звездные кланы.
10 пар голливудских знаменитостей, о которых не все знают, что они родственники
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Сила Бейкера

28.06.2017 13:45
Сила Бейкера

К съемкам второго «Дэдпула» присоединился юный новозеландский актер Джулиан Деннисон, в прошлом году засветившийся в хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей».

Компанию Дэдпулу также составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и персонажи из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в заглавной роли попадет 31 мая 2018 года.

 

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.04.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
05.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
20.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
показать еще

Новости по теме

27.06.2017
Развеселые фото со съемок «Дэдпула 2» с Райаном Рейнольдсом.
18.06.2017
Первые фото со съемок сиквела «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом.
13.06.2017
Fox нашли актрису на ключевую роль в сиквеле «Дэдпула».
24.05.2017
Стал известен главный суперзлодей «Дэдпула 2».
22.04.2017
«Дэдпул 2» и новые «Люди Икс» получили даты релиза.

 

Свежие рецензии


Главное

Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов о каннибалах 10 фильмов о каннибалах
20 лучших психологических триллеров 20 лучших психологических триллеров
10 актеров, которые едва не погибли на съемках сериалов 10 актеров, которые едва не погибли на съемках сериалов
15 актеров, проявивших писательский талант 15 актеров, проявивших писательский талант
15 фильмов, изменивших мир 15 фильмов, изменивших мир
12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов 12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть