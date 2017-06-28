Сила Бейкера

К съемкам второго «Дэдпула» присоединился юный новозеландский актер Джулиан Деннисон, в прошлом году засветившийся в хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей».

Компанию Дэдпулу также составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и персонажи из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в заглавной роли попадет 31 мая 2018 года.