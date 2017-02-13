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Сила Феникса

13.02.2017 20:15
Сила Феникса

Софи Тернер, сыгравшая Джин Грей в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», подтвердила, что вернется к своей роли в новой части франшизы, съемки которой стартуют в этом году. Предполагается, что основой для сценария станет знаменитая сюжетная арка «Тёмный Феникс».

Собранные вместе профессором Чарльзом Ксавье для защиты мира, который боится и ненавидит их, Люди Икс прошли через множество битв, путешествовали по бескрайним просторам галактики и сражались с безгранично могущественными противниками, но ничто из этого не смогло подготовить их к самому шокирующему испытанию в их жизни. Один из членов их команды – Джин Грей – обрела силу, находящуюся за гранью нашего понимания, и оказалась подчинена ей. Теперь команда мутантов должна решить, стоит ли существование целой вселенной жизни одной дорогой им женщины, – гласит синопсис блокбастера, опубликованный My Entertainment World.

Ранее продюсер Саймон Кинберг сообщал, что действие сюжета развернется в 1990-е годы. На данный момент неизвестно, планирует ли Брайан Сингер занять режиссерское кресло проекта с рабочим названием «Люди Икс: Супернова».

 

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