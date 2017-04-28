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Новости кино

Сила и грация

28.04.2017 12:20
Сила и грация

Появились два новых промо-ролика супергеройского экшена «Чудо-Женщина». По сюжету, заглавная героиня в исполнении Галь Гадот покинет свой родной райский остров и отправится сражаться на фронтах Первой мировой войны.

До того, как стать Чудо-Женщиной, ее звали Диана, и была она принцессой амазонок. Всю свою жизнь Диана тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Однажды на защищенный райский остров, где выросла героиня, падает американский самолет, выживший пилот которого рассказывает ей о бушующем во внешнем мире масштабном конфликте. Убежденная в том, что она может остановить угрозу, Диана покидает свой дом и присоединяется к борьбе в надежде положить конец всем войнам. Героине предстоит раскрыть свои настоящие силы, а также узнать свое истинное предназначение.

Режиссером эпической картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят: Крис ПайнРобин РайтКонни НильсенДэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Елена Анайя, Саид Тагмауи и Дэвид Тьюлис в образе центрального антагониста проекта – бога войны Ареса. Сценарий написан Джеффом Джонсом и Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера и самого Хейнберга.

Российская премьера «Чудо-Женщины» ожидается 1 июня.

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