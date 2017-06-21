Сила Варанг

Внучка Чарли Чаплина, актриса Уна Чаплин («Игра престолов», «Табу»), присоединилась к касту четырех сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона. Чаплин воплотит образ сильной и жизнерадостной девушки по имени Варанг.
Каждая новая часть франшизы будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон и Зои Салдана.
Старт съемок всех четырех картин запланирован на 25 сентября. Премьеры сиквелов ожидаются 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.
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