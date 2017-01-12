Симпатия к злу

К суперзлодеям киновселенной Марвел часто предъявляются обоснованные претензии, и неизвестно, смогут ли грядущие проекты, в том числе новый «Человек-паук», изменить положение вещей. Тем не менее, в интервью с Variety Майкл Китон выразил полную уверенность в своем антигерое – Эдриане Тумсе или Стервятнике – назвав его интересным и неоднозначным персонажем.

«Не хочу много болтать, но все же мне кажется, что Стервятнику присуща внутренняя привлекательность, хотя иногда и нет. Он очень интересный злодей (гораздо интереснее, чем я думал сначала), поскольку некоторые его черты заставят вас подумать: “А знаете что? Я могу понять этого парня”. И это действительно так. Именно поэтому исполнять роль Стервятника было очень увлекательно», – говорит Китон.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник, угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб Баталон, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие.

Режиссерское кресло досталось Джону Уоттсу («Полицейская машина»), сценарий написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, работавшие над комедией «Каникулы».

Премьера нового «Человека-паука» состоится 6 июля.