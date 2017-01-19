Скала Оптимуса

Третий фильм экшен-франшизы «Бросок Кобры», отложенный на неопределенный срок из-за занятости Дуэйна Джонсона, должен был стать кроссовером с еще одной серией Paramount. Как признался изданию Collider режиссер Д.Дж. Карузо, он планировал включить в сюжет «Броска Кобры 3» Трансформеров.

«Да, я предлагал студии идею такого кроссовера, но они к этому еще не готовы. На самом деле, именно его они и должны сделать, но, прочитав первую версию сценария, в конце которого два этих мира сталкивались, они поняли, что не готовы к нему», ‒ говорит Карзуо. «Хотя я уверен, что в итоге они столкнут эти две франшизы. Вероятно, когда мистер Бэй закончит с Трансформерами, кроссоверу дадут зеленый свет».

Пятая часть франшизы об Автоботах и Десептиконах под названием «Трансформеры: Последний рыцарь» попадет в широкий прокат 22 июня. Блокбастер должен стать последним фильмом серии с Майклом Бэем в качестве режиссера.