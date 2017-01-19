Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Не удержали.
10 крупных фильмов, которые спиратили до премьеры
Главные премьеры июня 2016 года.
10 самых ожидаемых фильмов июня 2016 года
Без лица.
12 знаменитых персонажей, оставшихся за кадром фильмов и сериалов
Главные премьеры 2016 года.
30 самых масштабных фильмов 2016 года
От Москвы до Берлина.
25 лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Скала Оптимуса

19.01.2017 14:13
Скала Оптимуса

Третий фильм экшен-франшизы «Бросок Кобры», отложенный на неопределенный срок из-за занятости Дуэйна Джонсона, должен был стать кроссовером с еще одной серией Paramount. Как признался изданию Collider режиссер Д.Дж. Карузо, он планировал включить в сюжет «Броска Кобры 3» Трансформеров.

«Да, я предлагал студии идею такого кроссовера, но они к этому еще не готовы. На самом деле, именно его они и должны сделать, но, прочитав первую версию сценария, в конце которого два этих мира сталкивались, они поняли, что не готовы к нему», ‒ говорит Карзуо. «Хотя я уверен, что в итоге они столкнут эти две франшизы. Вероятно, когда мистер Бэй закончит с Трансформерами, кроссоверу дадут зеленый свет».

Пятая часть франшизы об Автоботах и Десептиконах под названием «Трансформеры: Последний рыцарь» попадет в широкий прокат 22 июня. Блокбастер должен стать последним фильмом серии с Майклом Бэем в качестве режиссера.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Профессия: мордобой . 8 профессиональных рестлеров, ставших киноактерами (Артем Заяц, Film.ru)
10.01.2017
Артем Заяц, Film.ru

Профессия: мордобой

Рестлинг – шоу, в котором актёрские данные важны ничуть не меньше, чем умение делать захваты и подсечки. Пускай это ненастоящий спорт с договорными боями, зато выглядит народная забава...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Стригите это немедленно!. 13 актеров, которым не идут длинные волосы (Евгений Ухов, Film.ru)
03.09.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Стригите это немедленно!

В современном кинематографе костюмеры, гримеры и специалисты постпродакшена могут сделать практически все – превратить интеллигентного актера в зеленого громилу, состарить или омолодить...  →
Народные герои. 10 успешных режиссеров, которых не любят критики (Борис Иванов, Film.ru)
30.03.2016
Борис Иванов, Film.ru

Народные герои

Режиссер может пользоваться любовью критиков и при этом снимать международные прокатные хиты. Однако это скорее исключение, чем правило. Куда чаще бывает так, что обласканный критикой постановщик с...  →
Музыкальная пауза: Клипы, снятые кинорежиссерами. Клипы, снятые кинорежиссерами (Роман Филин, Film.ru)
04.08.2015
Роман Филин, Film.ru

Музыкальная пауза: Клипы, снятые кинорежиссерами

Путь к голливудским вершинам для многих режиссеров был долог и тернист. Кто-то работал ассистентом уже у известных авторов, а кто-то начинал карьеру в качестве клипмейкера  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Форсаж 5"
26.04.2011

Фоторепортаж: Премьера фильма «Форсаж 5»

23 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Форсаж 5». Среди гостей мероприятия были и исполнители главных ролей актеры Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.  →
показать еще

Новости по теме

17.01.2017
Брэд Пэйтон станет режиссером «Шазама» DC?
10.01.2017
Свежий кадр из ленты «Трансформеры: Последний рыцарь».
08.01.2017
Новый промо-ролик «Трансформеров: Последний рыцарь».
04.01.2017
Скала объяснил, почему взялся за роль антигероя DC Чёрного Адама.
03.01.2017
Промо-фото ребута «Спасателей Малибу».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 самых интересных неснятых фильмов 15 самых интересных неснятых фильмов
11 неудачников 2016 года, которым суждено стать культовыми фильмами 11 неудачников 2016 года, которым суждено стать культовыми фильмами
10 фильмов о злобных растениях 10 фильмов о злобных растениях
10 лучших советских детских фильмов о детях 10 лучших советских детских фильмов о детях
10 фильмов, трейлеры которых пытались одурачить зрителя 10 фильмов, трейлеры которых пытались одурачить зрителя
20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях 20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть