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Новости кино

Скорая Улисса

10.02.2017 18:20
Скорая Улисса

Энди Серкис  в образе злодея Улисса Кло на съемочной площадке супергеройской ленты «Чёрная Пантера» из киновселенной Марвел. Роль титульного персонажа во второй раз исполнит  Чедвик Боузман

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы снова занять королевский трон. Однако, когда на горизонте возникает старый враг Т’Чаллы, его способности как короля и Черной Пантеры подвергаются испытанию, поскольку герой оказывается втянутым в конфликт, ставящий под угрозу не только судьбу Ваканды, но и всего мира, ‒ гласит синопсис.

Главного антагониста, М’Баку или Человека-Обезьяну, сыграет Уинстон Дьюк, роль еще одного злодея – Эрика Киллмонгера – исполнит Майкл Б. ДжорданФорест Уитакер появится в образе Зури ‒ одного из старейших воинов Ваканды. Дэниэл Кэлууя сыграет В’Каби, доверенное лицо Чёрной Пантеры, а Флоренс Касумба снова исполнит роль Эйо ‒ члена организации Дора Милахе. В образе матери Т’Чаллы появится Анджела Бассетт

Также в каст входят Лупита Нионго, Данай Гурира, Летиша Райт, Атандва Кани, Стерлинг К. Браун и Мартин Фриман. Режиссерское кресло занимает Райан Куглер, он же выступил автором сценария вместе с Джо Робертом Коулом. Мировая премьера «Чёрной Пантеры» ожидается 16 февраля 2018 года.

 

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