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Сквозь ловушки

12.08.2017 19:30
Сквозь ловушки

Опубликован новый кадр из приключенческой фэнтези-ленты «Джуманджи: Зов джунглей». Роли «аватаров» главных героев фильма исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт.

На этот раз в полном опасностей и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в заучку-коротышку Муза Финбара (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора Шелли Оберона (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой Руби Раундхаус (Карен Гиллан). Теперь друзья вынуждены привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Роли четырех подростков, решивших сыграть в «Джуманджи», исполнили Сердариус Блэйн, Мэдисон Айсман, Алекс Вулфф и Морган Тернер. Режиссерское кресло занимал Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт РозенбергВоздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу, детской книге Криса Ван Оллсберга, с целью по-новому переосмыслить ее.

На российские экраны сиквел «Джуманджи» попадет 28 декабря.

 

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