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Слабый старт

19.11.2017 19:15
Слабый старт

По итогам первого уик-энда в США «Лига справедливости» показала самые низкие стартовые сборы для фильмов из расширенной вселенной DC, заработав $96 миллионов. В зарубежном прокате дела у супергеройского экшена дела обстоят чуть лучше ‒ там лента собрала уже $185,5 миллиона.

На втором месте в топе американского бокс-офиса оказалась драма «Чудо» с $27 миллионами за дебютные выходные. Третья строчка отошла лидеру двух прошлых недель, блокбастеру Marvel «Тор: Рагнарёк», пополнившему свою копилку ещё на $22 миллиона (общемировые сборы кинокомикса на данный момент составляют внушительные $738 миллионов).

 


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