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Служба Кастера

09.05.2017 00:00
Служба Кастера

Порция постеров второго сезона «Проповедника» ‒ телеадаптации комикс-серии Гарта Энниса и Стива Диллона. Премьера продолжения сериала с участием Доминика Купера, Рут Негга и Джозефа Гилгана ожидается 25 июня.

По сюжету, Джесси Кастер стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип и ирландский вампир Кэссиди.

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга, снявших пилотный эпизод, и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав также входят Люси Гриффитс, У. Эрл Браун и Джеки Эрл Хейли. Новый сезон шоу будет состоять из 13 эпизодов.

 

 

 

 

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