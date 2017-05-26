Служба овчарки

Свежий постер военной драмы «Меган Ливи» с Кейт Марой в главной роли. Сюжет фильма основан на реальных событиях и посвящен истории о героическом тандеме солдата Меган Ливи и ее боевого товарища, овчарки Рекса, проходивших опасную службу в Ираке.

Женщине-капралу Меган Ливи (Кейт Мара) удалось спасти жизни многих людей во время войны в Ираке благодаря своей уникальной дисциплине и преданному боевому товарищу – овчарке по кличке Рекс. В течение нескольких лет службы Меган и Рекс выполнили более 100 миссий, пока однажды они не получили серьезное ранение в результате взрыва самодельного устройства, поставившего их будущее под угрозу.

Режиссером картины выступила Габриэла Каупертвэйте («Черный плавник»), в актерском составе также значатся Том Фелтон, Иди Фалко, Брэдли Уитфорд, Коммон, Джералдин Джеймс, Уилл Пэттон и другие.

Мировая премьера «Меган Ливи» состоится 9 июня.