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Служба Японии

26.12.2016 21:14
Служба Японии

Скарлетт Йоханссон в образе Майора на новом кадре из киберпанковского блокбастера «Призрак в доспехах», голливудской адаптации культовой манги / аниме. Также в фильме снимались Такеши Китано и Йохан Филип Асбек.

В центре сюжета находится история Майора (в оригинале Мотоко Кусанаги) – киборга на службе правительства Японии. Она и её коллеги из Девятого Отдела охотятся за таинственным врагом, единственной целью которого является уничтожение достижений компании Hanka Robotics в кибер-технологиях.

Актерский состав ленты также включает в себя Майкла Питта, Майкла Уинкотта, Жюльет Бинош, Каори Момои и Чина Ханя. Режиссером выступил Руперт Сандерс, а над сценарием работали Джонатан Херман и Джейми Мосс.

Российская премьера «Призрака в доспехах» ожидается 30 марта 2017 года.

 

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