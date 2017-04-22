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Новости кино

Смена курса

22.04.2017 11:50
Смена курса

Хотя изначально Marvel планировали снять обе части масштабной дилогии «Мстители: Война бесконечности» одновременно, в интервью с Collider Кевин Файги сообщил о смене курса: фильмы будут создаваться порознь.

«Мы делаем их один за другим… Для нас оказалось проблематичным увязать обе картины таким образом, что-то неизбежно пострадало бы. Поэтому мы хотим сфокусироваться сначала на одной части и снять её, затем проделать то же самое со второй», ‒ заявил Файги.

Съемки «Войны бесконечности» стартовали в январе и продлятся до конца июня-начала июля. Пока что безымянных «Мстителей 4» начнут снимать, по словам Кевина Файги, уже в августе. Режиссерами дилогии выступают братья Руссо, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Образ Таноса воплощает Джош Бролин.

Российская премьера третьих «Мстителей» запланирована на 3 мая 2018 года.

 

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