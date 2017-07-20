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Смешные агенты

20.07.2017 17:30
Смешные агенты

В Сеть просочились несколько свежих фотокарточек со съемок шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6» с участием Тома Круза, Алека Болдуина, Анджелы Бассетт и Генри Кавилла.

Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав входят Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Винг Рэймз и Саймон Пегг

Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.

 

 

 

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