Смешные агенты

18.07Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
В Сеть просочились несколько свежих фотокарточек со съемок шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6» с участием Тома Круза, Алека Болдуина, Анджелы Бассетт и Генри Кавилла.
Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав входят Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Винг Рэймз и Саймон Пегг.
Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.
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