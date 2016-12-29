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Новости кино

Снять проклятие

29.12.2016 20:47
Снять проклятие

Майкл Фассбендер дал новое интервью BBC, где обсудил экшен «Кредо убийцы» и рассказал о своем отношении к «проклятию экранизаций видеоигр». Актер верит, что снятие проклятия – вопрос времени, а киноадаптация Assassin’s Creed этому лишь поспособствует.

«Понятия не имею, что это за проклятие такое… Но если вы сможете написать хороший сюжет и правильно перенести его на экран, то, думаю, никакие проклятия работать не будут», – говорит Фассбендер. «У нас в центре сюжета находится борьба двух идеологий, сражающихся за будущее человечества, и эта история отлично подходит для киноадаптации».

Закоренелый преступник Каллум Линч (Фассбендер) оказывается спасён от казни таинственной корпорацией Abstergo Industries, являющейся современной реинкарнацией ордена тамплиеров. Теперь он вынужден стать частью проекта под названием Анимус. При помощи специальных технологий Каллум высвобождает генетическую память своего предка, ассасина Агилара из Испании XV века. Чем дольше Линч переживает воспоминания своего предка, тем больше опыта и навыков он приобретает для противостояния тамплиерам, извечным врагам ассасинов.

Режиссером ленты выступил Джастин Курзель, адаптированный сценарий написали Билл Колладж и Адам Купер. В экранизации игры мы увидим также Марион Котийяр, Майкла К. Уильямса, Джереми Айронса, Шарлотту Рэмплинг и Брендана Глисона.

В российский прокат «Кредо убийцы» попадет 5 января.

 

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