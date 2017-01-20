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Сокровища нации

20.01.2017 19:50
Сокровища нации

Вышел новый трейлер фильма «Затерянный город Зед» с участием Чарли Ханнэма, Роберта Паттинсона и Тома Холлэнда. Сюжет основан на реальных событиях и посвящен британскому путешественнику Перси Фосетту, отыскавшему в джунглях Южной Америки таинственный мертвый город.

Легендарная страна Эльдорадо будоражила умы многих путешественников прошлого, даже научные круги интересовались этим загадочным местом. Многие годы это название то всплывало, то забывалось, но полностью интерес не угасал никогда. Если отчаянные головы жаждали открыть его ради обогащения, то ученых и исследователей больше интересовала теория о таинственной цивилизации, которая могла скрываться глубоко в джунглях Южной Америки. Английский путешественник и геодезист Перси Фоссет был одним из их числа. В начале 20-го века он несколько раз совершал путешествия в бразильскую сельву, влекомый слухами о таинственном мертвом городе. По его теории это были остатки забытой цивилизации потомков Атлантиды, которую он окрестил Зед. Первая Мировая помешала его планам совершить завершить исследования, он, как и многие патриоты, посчитал должным, отправится на фронт. После войны ему удалось найти источники финансирования и в 1925 году Фоссет отправляется в свою главную экспедицию.

Также в актерском составе значатся Сиенна Миллер, Ангус Макфэдьен, Дэниэл Хаттлстоун и другие. Режиссерское кресло занимает Джеймс ГрэйРоковая страсть»), он же написал сценарий по книге Дэвида Грэнна.

Релиз картины в широком прокате ожидается весной.

 

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