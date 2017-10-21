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Солнечные Гавайи

21.10.2017 19:00
Солнечные Гавайи

CBS готовят перезапуск знаменитого сериала 1980-х «Частный детектив Магнум», главную роль в котором играл Том Селлек. Сценаристом проекта назначен Питер ЛенковГавайи 5.0», «МакГайвер»).

Действие сюжета ребута снова развернется на солнечных Гавайях, а в центре внимания окажется история Томаса Магнума ‒ бывшего морпеха, который решает стать частным детективом по возвращению из Афганистана. В раскрытии дел Магнуму будут помогать два друга-ветерана, Теодор Кельвин и Орвилл Райт, а также бывший агент MI:6 Джульетта Хиггинс.

В качестве исполнительных продюсеров шоу значатся Эрик Гуггенхейм («Гавайи 5.0»), Джон ДэвисАгенты А.Н.К.Л.») и Джон ФоксЧерный список»). Дата начала съемок и детали астинга не разглашаются, но известно, что Том Селлек появляться в перезапуске не планирует из-за занятости в других проектах.

 

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