Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Отцы невест.
13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья
Фильм ужасов всегда пугает дважды.
15 хоррор-ремейков, за которые не стыдно
Доброе слово и пистолет.
15 лучших острот экшен-героев
Не угаснет надежда.
15 самых известных киноинвалидов
Фильмы для девушек, которые можно смотреть и парням.
7 нестыдных Chick Flicks
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Союзник Артура

16.05.2017 10:30
Союзник Артура

Китайский актер Луди Лин, известный по роли Чёрного Рейнджера в недавних «Могучих Рейнджерах», пополнил состав «Аквамена» Джеймса Вана, где сыграет персонажа по имени Мурк – лидера войска Атланты и верного союзника Артура Карри.

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Дольф Лундгрен – короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океанов), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

В отечественном прокате фильм окажется 20 декабря 2018 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
20.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Против течения: DC vs Marvel. Пять козырей DC в противостоянии с Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
03.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: DC vs Marvel

Текущая ситуация в неформальной схватке двух комикс-гигантов, Marvel и DC, выглядит однозначно – первые, сокрушая все на своем пути, выметают деньги из зрительских карманов, наращивая от...  →
показать еще

Новости по теме

13.05.2017
Уиллем Дефо на фото со съемок «Аквамена» от DC и Джеймса Вана.
06.05.2017
Фото со съемок «Аквамена» с Момоа и Эмбер Херд.
04.05.2017
Обновленный логотип блокбастера «Аквамен» Джеймса Вана и DC.
03.05.2017
Фото со съемок блокбастера «Аквамен» от Джеймса Вана.
29.04.2017
Джейсон Момоа о характере своего героя из фильма «Аквамен».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 киноштампов, выпадающих из реальности 13 киноштампов, выпадающих из реальности
7 компьютерных гениев современности, засветившихся в кино 7 компьютерных гениев современности, засветившихся в кино
20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть 20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть
15 самых изобретательных начальных титров фильмов и сериалов 15 самых изобретательных начальных титров фильмов и сериалов
Ещё 12 «пасхальных яиц», о которых вы не знали Ещё 12 «пасхальных яиц», о которых вы не знали
10 голливудских звезд, совершивших камбэк 10 голливудских звезд, совершивших камбэк

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть