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Созревание героя

14.06.2017 20:00
Созревание героя

Хотя на данный момент Marvel официально анонсировали только один сиквел «Человека-паука: Возвращение домой», Том Холлэнд в беседе с AlloCiné подтвердил, что студия планирует выпустить целую трилогию.

«Да, будет еще и третья часть, таким образом мой персонаж получит полную сюжетную арку. Тем более им еще много чего предстоит рассказать про Питера Паркера и Паучка, о его дальнейшем развитии. Очевидно, что к финалу “Возвращения домой” Паркер не успеет полностью сформироваться, и в сиквелах я надеюсь показать этапы его взросления, полового созревания… Так что следующие два фильма должны быть очень интересными», – сообщил актер.

Российская премьера «Человек-паука: Возвращение домой» ожидается 6 июля. Выход сиквела же намечен на 5 июля 2019 года.

 

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