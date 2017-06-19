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Спасение солдат

19.06.2017 12:15
Спасение солдат

Военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана обзавелась очередным постером. Лента посвящена знаменитой Дюнкеркской операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Тома ХардиМарка РайлэнсаКеннета Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён  Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

В отечественном прокате «Дюнкерк» окажется 20 июля.

 

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