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Спасение солдат

24.07.2017 10:10
Спасение солдат

Военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана успешно стартовала в прокате, собрав в США $50,5 миллиона и попав на первую строчку топа американского бокс-офиса. Зарубежный прокат принес ленте еще $55,4 миллиона.

На втором месте оказалась комедия «Девчачья поездка», заработавшая за дебютный уик-энд $30,4 миллиона. Блокбастер «Человек-паук: Возвращение домой» занял третью строчку бокс-офиса США, принеся своим создателям дополнительные $22 миллиона. Всего супергеройский экшен от Marvel и Sony на данный момент собрал $571,7 миллиона.

 

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