Спасти Джорджа

Дуэйн Джонсон поделился подробностями о сюжете экшена «Rampage» – киноадаптации популярной аркады 1980-х. На экране Скала появится в компании Джо Манганьелло, Джеффри Дин Моргана, Наоми Харрис и Малин Акерман.

«Наконец-то я в Джорджии и приступаю к съемкам в “Рэмпейдж”. Мой герой возглавляет группу по борьбе с браконьерами из Руанды. Мой лучший друг – редкая горилла-альбинос по имени Джордж. Жестокие злодеи заражают Джорджа, а также аллигатора с волком сывороткой. После этого они начинают расти с сумасшедшим темпом. Их размеры, скорость, ловкость и агрессия просто зашкаливают. Они приходят в неистовство и хотят разрушить весь мир. Джорджу это совсем не нравится, как и моему персонажу», – написал Джонсон у себя в Инстаграме. «Мне предстоит выследить злодеев, которые сделали это с моим лучшим другом. И в тот момент, когда я найду их, этим ребятам точно не поздоровится».

Выпущенная в 1986 году игра позволяла принять на себя роль одного из трех доступных монстров: гориллы Джорджа, ящера Лиззи и оборотня Ральфа. Все они были простыми людьми, пока военные не провели над ними ряд экспериментов. Озлобленные монстры путешествуют по городам Америки, круша дома и основные достопримечательности. Игра была портирована с игровых автоматов на множество платформ и получила несколько сиквелов, где расширялась география разрушений, а действие в итоге было перенесено даже в космос.

Режиссером проекта выступает Брэд Пэйтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2»), а продюсером – Бо Флинн («Спасатели Малибу»). Последнюю версию сценария написали Карлтон Кьюз и Райан Кондал.

На широких экранах «Rampage» окажется 20 апреля 2018 года.