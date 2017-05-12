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Спасти нефть

12.05.2017 12:10
Спасти нефть

Две экшен-легенды, Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан, наконец-то встретятся в одном фильме, которым станет боевик «Экс-Багдад». Бюджет ленты составит $80 миллионов, что делает её одним из самых дорогостоящих кинопроектов в истории Китая.

В центре сюжета находится частный специалист по безопасности (Чан), которому предстоит спасти работников китайского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в иракском городе Мосул, подвергшихся атаке неизвестных лиц. Вскоре герой выясняет, что нападавшие являются вовсе не террористами, а грабителями, планирующими выкрасть побольше чёрного золота. Остановить злодеев персонажу Чана поможет его новый американский напарник – бывший морпех в исполнении Сталлоне.

Режиссерское кресло «Экс-Багдада» займет Скотт ВоNeed for Speed: Жажда скорости», «Закон доблести»), над сценарием корпел Араш АмельПринцесса Монако»). О дате выхода и других участниках съемочной команды фильма пока что не сообщается.

 

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