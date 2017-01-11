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Спайди в команде

11.01.2017 08:30
Спайди в команде

Во время беседы с Vogue Italia Том Холлэнд официально подтвердил, что он появится в образе Человека-Паука в грядущем блокбастере «Мстители: Война бесконечности» братьев Руссо.

Обе части «Войны бесконечности» будут сниматься друг за другом (полное название второй еще не объявлено) в течение 2017 года. Авторами сценария выступают Кристофер Маркус и Стивен МакФили, а также над проектом будет трудиться Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в дилогии также появятся Стражи Галактики (Звездный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг и Чёрная Пантера. Роль главного антагониста, пришельца Таноса, исполняет Джош Бролин.

Премьера третьих «Мстителей» состоится 26 апреля 2018 года.

 

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