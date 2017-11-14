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Спешка Дианы

14.11.2017 08:30
Спешка Дианы

Сиквел «Чудо-Женщины» сменил дату релиза: вместо декабря 2019-го кинокомикс DC выйдет в широкий прокат 1 ноября того же года. Это поможет ленте избежать прямой конкуренции с девятым эпизодом «Звёздных Войн», который недавно переехал с мая на декабрь 2019 года.

По информации портала Screen Rant, действие второй части развернется в Америке 1980-х годов. На этот раз Диана в исполнении Галь Гадот будет бороться со шпионами Советского Союза в самом конце холодной войны. Кроме того, авторы сиквела планируют каким-то образом вернуть Стива Тревора, роль которого снова сыграет Крис Пайн.

В качестве сценаристов продолжения «Чудо-Женщины» Дэйв КаллахэмГодзилла», франшиза «Неудержимые»), Джефф Джонс и Пэтти Дженкинс, которая также займет режиссерское кресло блокбастера.

 


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