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Спиной к морю

09.07.2017 19:45
Спиной к морю

Warner Bros. поделились свежими кадрами и фото со съемок эпической военной драмы «Дюнкерк» от режиссера Кристофера Нолана, стартующей в широком прокате с 20 июля.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Тома ХардиМарка РайлэнсаКеннета Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён  Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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