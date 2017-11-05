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Сражение егерей

05.11.2017 16:30
Сражение егерей

Empire поделились свежим кадром из фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание» с участием Джона Бойеги и Скотта Иствуда. В широком прокате лента стартует 22 марта 2018 года.

Масштабный конфликт между потусторонними монстрами, разрушающими всё на своем пути, и пилотируемыми людьми супермашинами, которые были созданы для борьбы с ними, оказался лишь прелюдией к ужасающей атаке на человечество во втором фильме.

Джон Бойега воплощает образ повстанца Джейка Пентекоста ‒ подающего надежды пилота егеря. Его отец стал легендой, отдав свою жизнь ради обеспечения победы человечества в сражении против чудовищного Кайдзю. С того момента Джейк отказывается от тренировок и вливается в подпольный мир криминала. Но когда неотвратимая угроза в виде огромных монстров прорывается сквозь города, поставив весь мир на колени, парню выпадает последний шанс стать достойным наследником своего отца, заручившись поддержкой отчужденной сестры Мако Мори (Ринко Кикучи), которая возглавляет новое поколение пилотов. Джейк и Мако жаждут справедливости, мечтая отомстить за павших, но их единственная надежда на победу кроется в объединении перед лицом глобальной катастрофы, несущей смерть и разрушение всему живому.

Вскоре к Пентекосту присоединяются одаренный пилот Ламберт (Скотт Иствуд) и 15-летняя хакер егерей Амара (Кэйли Спэйни), которые станут для него новой семьей. Теперь этой мощной команде предстоит защитить Землю от невероятной угрозы и дать решающий бой безжалостным инопланетным чудовищам.

Режиссером блокбастера выступил Стивен С. ДеНайт – главный сценарист первого сезона «Сорвиголовы» и автор сериала «Спартак». Сценарий написал Джон СпэйтсПрометей», «Доктор Стрэндж»), а в продюсерах значится постановщик первой части Гильермо дель Торо. Также в фильме сыграли Тянь Цзин, Ник Тарабэй, Дзин Чжан, Чарли Дэй, Адриа Архона, Берн Горман, Леви Меден, Джейми Слейтер, Дастин Клэр, Мариса Ламоника и другие.

 

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